- Datoriile scandente ale Euroins, fostul lider de piața pe segmentul RCA, aflat in faliment din 9 iunie, insumeaza 600 de milioane de lei la acest moment, insa expunerea potențiala ajunge la 5 miliarde de lei, arata o analiza a CITR, lichidatorul companiei. Suma va fi platita indirect de catre romani,…

- Propunerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), de prelungire a valabilitații polițelor Euroins cu inca 3 luni, este doar o capcana pentru cei 2,5 milioane de șoferi prinși la firma falimentara. Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) nu are bani nici pentru despagubirile pe dosarele City,…

- Desi Euroins se afla in faliment, polițele emise de societate anterior declanșarii acestei proceduri continua sa fie valabile pana la data de 8 septembrie a.c., inclusiv la ieșirea din Romania. Insa daca intoarcerea in tara se va face dupa 8 septembrie, va trebuie cumparata o alta polița de asigurare,…

- ”CITR, in calitate de lichidator judiciar all Euroins, a solicitat si a primit aprobarea Tribunalului Bucuresti pentru prelungirea unor termene de interes pentru creditori. Solicitarea CITR are la baza dorinta si necesitatea de a informa cat mai multi creditori ai Euroins despre faliment si drepturile…

- Data la care expira polițele RCA de la Euroins ramane neschimbata - 8 septembrie, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de CITR, lichidatorul judiciar al companiei de asigurari falimentare. CITR a solicitat și obținut din partea Tribunalului București prelungirea unor termene „din necesitatea…

- Parlamentarii vor sa schimbe legea și sa oblige Fondul de Garantare a Asiguraților sa plateasca integral despagubirile din dosarele RCA ale firmelor aflate in insolvența sau in faliment. Astfel, din reglementari va disparea limitarea la suma de 500.000 de lei in cazul polițelor de asigurare, inițiatorii…

- Euroins a intrat, oficial, in faliment. Decizia a fost luata vineri, de Tribunalul Bucuresti, la cererea Autoritatatii pentru Supraveghere Financiara. De astazi incepe sa curga termenul de 90 zile in care asigurarile inca mai sunt valabile. Dupa ce judecatorii Tribunalului București au decis, pe 26…

- Tribunalul București a deschis procedura falimentului companiei de asigurari Euroins Romania, confirmand astfel decizia Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) privind retragerea autorizației de funcționare din cauza neindeplinirii cerințelor de solvabilitate, conform unui comunicat de presa al…