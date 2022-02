Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 20 de ani din judetul Suceava si bunicul ei de 75 de ani au murit ieri dupa amiaza dupa ce au cazut cu masina intr o acumulare de apa, pe raza localitatii Liteni, comuna Moara. La fata locului au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale, 1 autocamion cu barca pneumatica si 2 ambulante…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns in Penitenciarul Botoșani, dus sub escorta de polițiști, dupa ce a incasat o pedeapsa de 3 ani și 7 luni de inchisoare pentru infracțiuni la regimul rutier, respectiv conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului.Ioan ...

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, cele doua victime nu purtau casti de protectie, iar tanarul care conducea motocicleta era baut si nu detine permis de conducere, in acest caz fiind deschis un dosar penal.In urma coliziunii, au fost raniti conducatorul motocicletei, in…

- Un barbat din orașul Solca a fost ridicat de polițiști de pe Aeroportul din Suceava, unde venise cu o cursa de Londra, in urma unei condamnari definitive pentru infracțiuni la regimul rutier. Dumitru Valașciuc era condamnat definitiv de cateva zile, avand de executat 1 an și 9 luni de inchisoare. ...