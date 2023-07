Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 19 Te cunosc de undeva! se apropie de momentul in care se va afla ce echipa iși va adjudeca mult ravnitul trofeu al transforming show-ului și, totodata, premiul de 15.000 de Euro. Iar in cadrul celei mai noi gale va avea loc un duel de senzație la care s-au calificat 6 concurenți.

- In aceasta seara, pe data de 10 iunie 2023, in episodul cu numarul 11 al emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 19, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Queen și au interpretat piesa "Another one bites the dust". Cum au comentat jurații prestația celor doi.

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 11, din data de 19 iunie 2023, al emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au facut un show incendiar pe scena! Cei doi s-au transformat in Billy Idol și Miley Cyrus și au interpretat piesa "Rebel Yell".

- Ediția numarul opt de la Te cunosc de undeva a fost plina de surprize pentru concurenți. Echipa caștigatoare a fost formata din Valentin Sanfira și Codruța Filip, avand punctajul de 73 de puncte, in urma prestației lor.

- Valentin și Codruța Sanfira sunt unul dintre cuplurile care fac senzație in acest sezon la Te cunosc de undeva. Cei doi fac spectacol pe scena in fiecare ediție, insa pentru acest lucru sunt nevoiți sa recurga la sacrificii uriașe. De exemplu, cantarețul a fost nevoit sa se epileze pe corp.

- Valentin Sanfira și Codruța Filip au fost norocoșii ediției cu numarul cinci, din data de 29 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19! De ce spunem asta?! Ei bine, pentru ca cei doi indragostiți au avut de interpretat o piesa care se potrivește cu stilul lor muzical. S-au transformat…

- Cea de-a patra ediție a emisiunii te cunosc de undeva, sezonul 19 a fost una cu provocari, dar și cu transformari spectaculoase, iar concurenții s-au luptat sa obțina primul loc in clasament și sa primeasca punctajul cel mare din partea juraților. Cine sunt caștigatorii din aceasta seara?

- Concurentul de la Te cunosc de undeva traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soția sa, Alexandra Bucalae. Iata cum mai arata acum, dar și cu ce se ocupa cea care a reușit sa ii caștige inima lui Radu Bucalae.