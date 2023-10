Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul celui de-al treilea razboi mondial, luat in calcul de marile puteri ale lumii dupa atacul Hamas in Israel - Joe Biden a explodat: M-am saturat!Marile puteri ale lumii iau in calcul, mai mult ca niciodata, scenariul unui al treilea razboi mondial, in urma unei potențiale escaladari a razboiului…

- Razboiul pornit de militanții Hamas a dat peste cap viețile a sute de mii de persoane. O profesoara din Romania, stabilita in Israel a povestit ca fiul ei a fost luat la razboi. Ulterior, femeia a vorbit și despre realitatea vieții civililor in Israel in prezent.

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza razboiul din Israel și crede ca in spatele tuturor acestor conflicte „aparute in același timp” ar sta un sistem ocult care vrea sa guverneze.”Un atac impotriva populației civile este terorism și ne afecteaza pe toți - direct sau indirect! Dar eu vad ca sunt…

- Din informatiile Realitatea Plus, fostul lider PSD s-a simtit rau, a fost chemata ambulanta, și a fost transportat la un spital din București pentru ingrijiri imediate.Potrivit surselor medicale, Liviu Dragnea a ajuns la spital in pragul unui atac vascular cerebral, insa a fost preluat de doctori si…

- Directorul executiv al celor de la FCU Craiova, Marcel Pușcaș, da un verdict pentru naționala Romaniei. Chiar daca este optimist in privința dublei cu Israel și Kosovo, acesta considera ca n-ar fi o rușine daca nu ne-am califica la EURO. El spune ca jucatorului roman ii lipsește calitatea de a se adapta…

- Florin Salam, in stare grava? Manelistul apare pe perfuzii intr-un spital - Imaginea i-a ingrozit pe faniFlorin Salam, in stare grava? O imagine ingrijoratoare cu manelistul pe patul de spital a fost publicata pe contul de Facebook al sau, iar cum se poate vedea, pare ca ar fi intr-o stare destul…