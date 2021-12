Mioara Roman se confrunta cu probleme serioase de sanatate. In urma cu doua zile, mama Oanei Roman a ajuns la spital, dupa ce fiica acesteia a observat ca i s-au umflat picioarele destul de tare. Pe contul sau de socializare, vedeta a facut primele declarații despre starea de sanatate a... The post Cat de grava este starea de sanatate a Mioarei Roman? Oana Roman, detalii dureroase: „Anul asta facem sarbatorile fara mama” appeared first on Tabu .