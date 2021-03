CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. Intr-o postare pe Facebook, Vladimir Golovatiuc constata trei grupuri de probleme, cu care se confrunta in prezent Republica Moldova. Este vorba despre criza pandemica, criza economica și starea bugetului și problemele oamenilor.

© Sputnik / Mihai CarausDodon: Trebuie numit un guvern care sa inceapa imunizarea in masaZilnic se inregistreaza recorduri atat prin numarul de cazuri de infectare cu COVID-19, cat și prin numarul de decese. In acest context, Vladimir Golovatiuc este de parere ca in cazul aprobarii guvernului propus de majoritatea parlamentara,…