- Criza gazelor din Europa, mai grava. Preturile gazelor naturale din Europa sunt inca cu mult sub maximul istoric stabilit in martie. Cu toate acestea, sapati putin mai adanc si veti descoperi o perturbare mai prelungita decat au anticipat pietele imediat dupa declansarea invaziei ruse, scrie Bloomberg. …

- Statul insular asiatic Sri Lanka este in pragul revoluției. Casa sefului guvernului din Colombo este in flacari. Premierul a acceptat sa demisioneze pentru a permite formarea unui guvern de coaliție.

- Alianta Nord-Atlantica se confrunta cu cea mai grava criza strategica din ultimele decenii, dar da dovada de unitate si este determinata sa contracareze riscurile generate de Rusia si de China, precum si terorismul, modificarile climatice si problemele alimentare.

RansomHouse, un grup de hackeri relativ nou, pretinde ca a reusit sa intre in reteaua interna a Advanced Micro Devices (AMD) si sa copieze o mare cantitate de date.

Lipsa de gaz in aceasta iarna ar putea duce la o criza economica grava in Europa. Acest lucru a fost declarat de vicecancelarul și ministrul Economiei al Germaniei, Robert Habek, relateaza RBC-Ucraina cu referire la CNN. "In timpul iernii, exista amenintarea unui scenariu in care vor trebui introduse…

Ministri din 40 de tari, reuniti vineri dupa-amiaza intr-o conferinta la Berlin, incearca sa gaseasca „solutii" concrete la criza alimentara provocata de razboiul din Ucraina, transmite AFP. Intitulata 'Sa ne unim pentru securitatea alimentara mondiala', conferinta, la care participa si secretarul de…

- Actuali și foști oficiali din domeniul energiei au spus ca se tem ca invazia Rusiei in Ucraina, venita dupa ani de zile in care in acest sector nu s-au facut destule investiții, a impins lumea spre o criza care va rivaliza sau chiar va depași crizele petrolului din anii '70 și de la inceputul anilor…