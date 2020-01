Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au votat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege al USR care simplifica birocratia in privinta infiintarii firmelor in Romania, una dintre masuri fiind eliminarea acordului vecinilor pentru cei care doresc sa isi faca o fima in apartament. Proiectul initiat de deputatul…

- Un report de aproximativ 19,93 milioane lei (peste 4,17 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,88 milioane lei (peste 394.500 de euro), anunta Loteria Romana. La Joker, la categoria I, este in…

- O femeie de cetatenie romana, sotie a unui sirian, este cercetata penal dupa ce politistii de frontiera giurgiuveni au gasit ascunsa pe corpul acesteia suma de 242.000 de euro. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, la volanul unui autoturism marca Volkswagen Passat,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca a atras atentia inca de anul trecut asupra neconformitatilor privind bunastarea si sanatatea animalelor in timpul transportului din Romania catre state terte si afirma ca a depus chiar un proiect de lege in acest sens. "Am atras atentia…

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea (PSD) a declarat ca a oferit un vot pentru bunastarea romanilor si pentru ca totii cetatenii tarii sa simta in siguranta. "Am votat pentru bunastarea romanilor, pentru ca romanii sa se simta in siguranta in tara lor. A fost pentru ca Romania sa fie o tara europeana,…

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea (PSD) a declarat ca a oferit un vot pentru bunastarea romanilor si pentru ca totii cetatenii tarii sa simta in siguranta.Citește și: Romanii din diaspora s-au RAZBUNAT pentru toate umilințele: Pana la ora 13.00 au votat de 10 ori mai mulți ca in 2014,…

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat pentru News.ro Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care spune…

- Sunteti asteptati cu bicicleta (sau fara) de la ora 16:00”, spun organizatorii evenimentului intitulat ”Si pe biciclisti ii asteapta cineva acasa!”. Protestatarii vor pune bicicletele una langa alta, in sir, iar mesajele vor fi afisate pe ele. ”Adunarea publica indeplineste toate…