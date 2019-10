Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu și Dragoș Razvan Stanciu au divorțat la doar un an jumatate de cand s-au casatorit și la un an de cand a venit pe lume fiul lor, Razvan. Cei doi au ramas in relații bune de dragul baiețelului, insa de curand fostul sau soț s-a afișat cu alta femeie, situație destul de neplacuta pentru…

- Johannes Visscher, criminalul olandez care i-a luat viata Adrianei Fieraru, din Gura Sutii, parea un om normal, cu o viata sociala care oricare alta. In 2012, olandezul a postat chiar pe contul sau de youtube o inregistrare in care isi cere in casatorie iubita.

- Johannes Visscher, criminalul olandez care i-a luat viata Adrianei Fieraru, din Gura Sutii, parea un om normal, cu o viata sociala care oricare alta. In 2012, olandezul a postat chiar pe contul sau de youtube o inregistrare in care isi cere in casatorie iubita.

- Imagini cutremuratoare cu un barbat! Acesta s-a inecat in timp ce iși cerea iubita in casatorie. Barbatul se afla in vacanța in Tanzania alaturi de prietena sa, Kenesha Antoine, cand s-a hotarat sa...

- Documentarul, "Cristina Neagu: un 8 de neoprit", a rulat pentru prima data intr-o sala de 200 de locuri, undeva la subsolul Palatului Universul. Franța. Campionatul European de handbal. In minutul 52 al meciului Romania - Ungaria, la scorul 26-27, Cristinei Neagu, noua goluri pana in acel moment, ii…

- Durere mare pentru o familie din Botosani. Un tanar de doar 30 de ani a fost gasit mort, in Italia, in cabina sa. Acesta era sofer de TIR. Romanul se numeste Sebastian Vasilachi si era dintr-o localitate botosaneana.

- Nici bine n-au anuntat divortul, ca el si-a si refacut viata! Dragos, cel cu care Elena Ionescu a fost casatorita mai bine de un an, are o noua iubita, iar www.spynews.ro va prezinta in exclusivitate primele imagini cu acestia.

- Gata, nu se mai ascund! Au trecut doar cateva zile de cand What's Up și-a anunțat divorțul fulgerator de Simina, femeia care i-a stat alaturi mai bine de noua ani. Artistul nu a stat prea mult pe ganduri și a declarat recent, in mod public, faptul ca și-a refacut viața, alaturi de o blondina focoasa,…