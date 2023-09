Stiri pe aceeasi tema

- Oana Monea și-a facut relația publica in urma cu ceva timp, insa nu a spus nici pana in acest moment cine este barbatul care o face fericita. Cu toate acestea, fosta ispita de la Insula Iubirii ii transmite multe mesaje partenerului ei. De aceasta data, antreprenoarea i-a facut acestuia o declarație…

- Oana Monea, ispita din sezonul 7 Insula Iubirii, s-a lasat filmata in ipostaze romantice alaturi de noul iubit. Un lucru este evident, tanara este mai fericita ca niciodata in brațele partenerului sau.

- Oana Monea, celebra ispita de la Insula Iubirii, a dezvaluit tuturor cine este iubitul sau. Mulți nu au știut ce sa creada despre viața romantica a frumoasei blondine, care a reușit sa atraga in plasa sa unul dintre barbații care au participat la emisiunea de la Antena 1. Cine a cucerit-o pe vedeta.…

- Oana Monea a fost una dintre ispitele de la Insula Iubirii sezonul 7 care a reușit sa impresioneze publicul masculin, și deopotriva pe cel feminin, cu eleganța și frumusețea sa. Insa, se pare ca inima ispitei ii aparține deja unui barbat, pe care l-a ținut departe de ochii publicului pana acum.

- Oana Monea a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii. A reușit sa se faca remarcata prin eleganța și frumusețea ei, dar și prin cuceririle pe care le-a facut. Preferata concurentului Marius Moise iubește din nou și l-a dat uitarii pe cel care se indragostise de ea. Oana Monea…

- Oana Monea este mai fericita ca niciodata in brațele unui barbat misterios, alaturi de care se afișeaza din ce in ce mai des. Ei bine, de aceasta data, ispita de la Insula Iubirii a transmis un mesaj de dragoste pentru iubitul ei. Iata ce a postat antreprenoarea pe rețelele sale personale de socializare!

- Recent, o fosta ispita de la Insula Iubirii a incercat sa se sinucida și a fost salvata, in ultima clipa, de iubitul ei, care a dus-o de urgența la spital. Maria Ilioiu a declarat, ulterior, ca depresia a impins-o spre un un astfel de gest. Maria Ilioiu spune ca a intrat intr-o depresie adanca, iar…

- Oana Monea este ispita in sezonul 7 de la Insula Iubirii, insa ea a participat in acest rol și sezonul trecut. Ei bine, pe rețelele personale de socializare, antreprenoarea a vorbit despre parerea pe care au avut-o parinții ei in momentul in care au auzit ca ea merge in emisiune. Iata ce marturisiri…