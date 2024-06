Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de doua luni, Andrei de la Mireasa, sezonul 7, confirma ca nu mai formeaza un cuplu cu Simona. Cei doi s-au casatorit in Marea Finala, dar s-ar fi desparțit la noua luni distanța. Acum, se pare ca a rasarit soarele și pe strada fostului concurent, caci iubește din nou.

- Dupa desparțirea și divorțul oficial de Sergiu, Madi de la Mireasa sezonul 8, simte, din nou, cum se spune, fluturi in stomac. Fosta concurenta a anunțat ca iubește din nou și ca este intr-o relație. Iata ce spune despre noul ei iubit.

- Izabela, fosta concurenta de la Mireasa sezonul 3, a publicat mai multe imagini induioșatoarea cu fetița ei și a lui Blaze. Ipostazele in care s-a lasat pozata micuța au „topit” inimile oamenilor din mediul online.

- Natalia a parasit competiția Mireasa in Gala de vineri, 17 mai 2024. Fata a reușit sa scape de cursa de eliminare, insa s-a clasat pe ultimul loc, așa ca a parasit show-ul matrimonial de la Antena 1.

- Dupa o perioada in care s-a zvonit ca nu ar mai fi impreuna, Andrei de la Mireasa, sezonul 7, a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Simona. Așa cum era de așteptat, au aparut o mulțime de reacții din partea celor care i-au apreciat pe cand erau concurenți.

- Au avut o relație presarata cu momente tensionate pe cand erau concurenți la Mireasa și se pare ca au ajuns și la separare. Dupa o buna perioada in care s-a zvonit ca Andrei și Simona s-au desparțit, fostul concurent a confirmat desparțirea. Cei doi aveau planuri mari impreuna și declarau ca se ințeleg…

- Hatice și Simona au devenit prietene in sezonul 7 Mireasa, iar aceasta prietenie continua și in afara competiției. Simona se confrunta cu neplacerile desparțirii, iar prietena ei i-a transmis un mesaj de susținere.

- Ana Maria și Madalin au participat in sezoane diferite ale emisiunii Mireasa pentru fiul meu. Tanara a fost concurenta in sezonul 4, in timp ce barbatul care i-a devenit, de curand, soț a participat in sezonul 6. Cei doi au spus cel mai hotarat „Da” in urma cu cateva saptamani.