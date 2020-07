Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de vizitatori au venit, miercuri dimineata, la Muzeul ASTRA din padurea Dumbrava Sibiului, cel mai mare in aer liber din tara, pentru a cosi alaturi de angajati, la pranz urmand sa manance paine cu slanina si ceapa, asemenea cosasilor de la tara, a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- Turistii sunt invitati miercuri, 1 iulie, sa coseasca alaturi de angajatii celui mai mare muzeu in aer liber din tara, Muzeul ASTRA din padurea Dumbrava Sibiului, informeaza un comunicat de presa remis marti AGERPRES. Foto: (c) Arhiva foto Muzeul ASTRA "In vechime, cositul ierbii si a holdelor de…

- Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean Sibiu, organizeaza miercuri, 1 iulie 2020, un atelier interactiv de cosit faneata din sectorul Textile si din Lunca Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului. Muzeografi si angajati ai Muzeului, impreuna…

- „Nobili calatori, faneața din Muzeul ASTRA a crescut din plin și in pandemie, sa știți... Prin urmare, trebuie cosita! Ne dați o mana și un polog de ajutor? Ce ziceți?”- e chemarea faina a celor de la Muzeul ASTRA!

- PEȘTE, PEȘTE… POFTA MARE IATA, CREȘTE!!!???? Dis de dimineața, Catalin și Valentin, doi pescari din Delta Dunarii, au pornit cu barca pe lacul din Dumbrava Sibiului. Aici au prins peștele din care vor pregati astazi Malasolca și Ciorba ca-n Delta la Targul de țara din Muzeul ASTRA.

- Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean Sibiu, a inregistrat in perioada 15-17 mai 2020 un numar de 2677 vizitatori. Vorbim despre primele trei zile, din ultimele doua luni, in care muzeul a avut ,,portile deschise". Au fost trei zile in care vizitatorii…

- Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare are o insemnatate deosebita pentru creștini. Ce spune tradiția ca trebuie sa faci in aceste zile pentru a fi ferit de necazuri și pentru a fi sanatos tot anul