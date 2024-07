Stiri pe aceeasi tema

- Noul Front Popular (NFP, stanga) a caștigat alegerile legislative anticipate de duminica, obținand peste șapte milioane de voturi (7.005.512), reprezentand 25,68% dintre voturile exprimate, conform ultimelor...

- Alianta de stanga Noul Front Popular se afla in frunte in turul al doilea al alegerilor legislative din Franta, in fata coalitiei presedintelui Emmanuel Macron si a extremei drepte, niciunul dintre aceste trei blocuri neobtinand majoritatea absoluta in Adunare.

- Un Exit-Poll realizat de Institutul Ifop, la inchiderea urnelor in Franța, unde s-au desfașurat duminica turul doi al alegerilor parlamentare anticipate, indica rezultate șoc și o adevarata rasturnare de situație fața de prima rundaAlianta de stanga Noul Front Popular se afla

- Noul Front Popular a ieșit pe primul loc in seara turului doi, cu 175 la 205 deputați, conform estimarii Elabe pentru BFMTV, RMC și La Tribune Dimanche RN-ul Jordan Bardella și aliații sai au ajuns in cele din urma pe locul al treilea, in spatele coaliție

- Francezii au fost chemati duminica la urne pentru primul tur al alegerilor legislative anticipate, iar primele exit poll-uri confirma sondajele de opinie, potrivit carora extrema dreapta iese pe primul loc. Francezii au participat masiv duminica la primul tur al alegerilor legislative istorice, care…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat cu privire la posibilitatea unui razboi civil, in condițiile in care favorite in sondajele dinaintea alegerilor parlamentare anticipate sunt extrema dreapta, pe primul loc, și o coaliție a partidelor de stanga și extrema stanga, pe locul doi, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala (RN) și coaliția de stanga Noul Front Popular – ambele fruntașe in previziunile pentru alegerile parlamentare – risca sa aduca „razboi civil” in Franța, conform The Guardian.

