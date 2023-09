Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit opt medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Krefeld (Germania). Printre cei care au urcat pe podium se numara și șase sportivi suceveni. Este vorba de Andrei Mandrila – dublu medaliat cu aur in probele de dublu rame și opt plus unu, Alexandru…

- Sportivii romani Ilie Sprincean si Oleg Nuta au obtinut medalia de bronz in proba de canoe dublu masculin pe 1.000 metri, sambata, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania).

- S-au speculat foarte multe informații in legatura cu acest eveniment, insa cert este un lucru: am asistat la stratul campaniei electorale. Dupa ce a ajuns premier, toate semnalele sunt ca Marcel Ciolacu vrea sa candideze și la prezidențiale. Alegerile au loc anul viitor, iar campania pare ca deja a…

- JTI semnaleaza ca intențiile Guvernului de a crește acciza la țigarete vor duce la creșterea abrupta a pieței negre, in condițiile in care raportat la puterea de cumparare, un pachet de țigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg și dublu fața de Germania, Italia, Spania, Olanda.In…

- Romania nu este o țara cunoscuta pentru salariile mari cu care sunt remunerați angajații, insa exista și domenii platite cel puțin la fel de bine ca in strainatate. Mai mult, unii cetațeni straini aleg sa vina sa lucreze aici, bucurandu-se in același timp și de frumusețea, cultura și bucataria țarii…