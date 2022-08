Cât de eficiente sunt lockdown-urile în cazul COVID? Un studiu zguduie tot ce se crezuse până acum! Dupa ce in ultimii doi ani problemele cauzate de COVID-19 au fost constant in atenția autoritaților din lumea intreaga, iar restricțiile au reprezentat un adevarat coșmar pentru mulți oameni, la fel și spaima provocata de discuțiile despre apariția de noi valuri și tulpini COVID, pe masura ce se apropie toamna par sa reapara tot mai […] The post Cat de eficiente sunt lockdown-urile in cazul COVID? Un studiu zguduie tot ce se crezuse pana acum! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a vorbit la Digi24 despre creșterea cazurilor de Covid, precizand ca nu vor mai fi aplicate restricții, ci doar recomandari, iar școlile nu vor mai fi inchise. Cu un numar crecand de cazuri de Covid inregistrate in țara, Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a ținut…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a declarat ca nu vor mai fi restrictii din cauza COVID-19, in Romania, dar vor fi recomandari. Ministrul Alexandru Rafila a vorbit vineri seara, la Digi 24, despre introducerea de noi restricții din cauza COVID-19 , de un posibil lockdown dar și de ce se va…

- Una din opt persoane afectate de boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus prezinta unul dintre simptomele caracteristice COVID-19 lung, conform unui studiu amplu publicat vineri, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca numarul cazurilor de COVID-19 nu va scadea in perioada urmatoare, dar a explicat ca este convins ca nu vom mai avea un lockdown si nu vor mai fi impuse restrictii. Alexandru Rafila a estimat, miercuri seara, la Antena 3, ca saptamana viitoare…

- Ministerul Sanatații a cerut spitalelor sa reactiveze planurile pentru COVID. Prefectul Clujului spune ca autoritațile sunt pregatite sa creasca numarul de paturi pentru pacienți, daca va fi nevoie.

- Un caz de COVID, in Sebeș. Situația infectarilor in localitațile din județ, 11 iunie Un caz de COVID a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) sambata, 11 iunie. Cazul a fost inregistrat in Sebeș. In județ sunt 38 de cazuri…

- Locuitorii din Shanghai stau ore intregi la coada pentru a fi testați COVID și trebuie sa prezinte rezultate negative la intrarea in spațiile publice, ceea ce provoaca noi nemulțumiri in randul populației care a trecut printr-un lockdown de doua luni, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele…

- Locuitorii din Shanghai, despre care se știe ca sunt obsedați de moda, au facut cozi uriașe la magazinele de lux, in prima zi dupa ridicarea lockdown-ului, dupa ce au petrecut doua luni intr-o izolare stricta din cauza Covid-ului, timp in care chiar și cumpararea de alimente a fost dificila.