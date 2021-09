Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer anticipeaza ca va publica datele unui studiu clinic privind eficacitatea vaccinarii Covid-19 a copiilor cu varste intre 6 luni si 6 ani cel mai devreme la sfarsitul lui octombrie, a declarat marti directorul general al producatorului american de medicamente, Albert Bourla, transmite Reuters,…

- Datele despre vaccinul Covid pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani vor veni mult mai devreme, a spus el, fiind posibil sa poata fi trimise Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) din SUA pana la sfarsitul acestei luni. “Apoi, depinde de FDA analizeze si apoi sa ia o decizie”,…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost vaccinate 5.643 de persoane, informeaza duminica seara Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Datele CNCAV arata ca numarul vaccinaților cu schema completa a ajuns la 5.055.278. De la debutul campaniei…

- Oamenii de știința lucreaza pentru stabilirea nivelului optim de anticorpi pe care un vaccin trebuie sa il dezvolte pentru a genera protecție impotriva Covid-19, pentru a permite producatorilor de medicamente sa efectueze studii clinice mai rapide și a rezolva astfel cererea in creștere la nivel global,…

- Orice persoana care a trecut prin Franța cu zece zile inainte de intrarea in Marea Britanie va fi obligata sa faca 10 zile de izolare la domiciliu, chiar și daca a primit schema completa de vaccinare, au decis sambata autoritațile britanice, potrivit BBC.Din 19 iulie trebuie sa intre in vigoare prevederea…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat vineri introducerea inflamatiilor cardiace drept posibil efect secundar al vaccinurilor mARN impotriva COVID-19 de la Pfizer si Moderna, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Astfel, EMA recomanda ca miocarditele si pericarditele sa fie trecute…

- 51,7% din cazurile de infectare din Statele Unite sunt legate de tulpina Delta a coronavirusului, in timp ce proportia cazurilor legate de varianta Alpha, identificata prima oara in Marea Britanie si care a fost dominanta in Statele Unite pana acum, a scazut la 28,7%, potrivit unei modelari de date…