Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pompierii romani aflati in insula Rodos au primit noi misiuni. Potrivit IGSU, cei 52 de salvatori actioneaza in zona localitatii Platania, pentru limitarea propagarii incendiului si mentinerea unei linii de protectie intre frontul incendiului si zona neafectata."Temperaturile se mentin la cote…

- De mai bine de trei ore, pompierii romani intervin, marți, in sprijinul omologilor eleni, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și padure, in zona localitații Aspropyrgos, la nord-vest de Atena, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii

- Pastrarea scolilor cu predare in limba materna este principala problema a comunitatii de romani din Ucraina. Subiectul a fost discutat de reprezentanti ai comunitatii cu Iulian Fota, secretar de stat pentru afaceri strategice in ministerul roman de Externe, aflat la Cernauti

- Vino și tu sa inveți limba engleza la cursul nostru gratuit. Temele cursului: -ințelegerea și folosirea structurilor gramaticale de baza -intreținerea unei conversații -extinderea vocabularului -redactarea unui text Cursul de limba engleza este organizat in cadrul proiectului “Formare-Cooperare-Digitalizare:…

- Este timpul sa inveți limba engleza. Te așteptam la cursul nostru care este gratuit, acreditat ANC, de perfecționare, se desfașoara online și este organizat in cadrul proiectului “Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest”, cod MySmis…

- Soția președintelui, Carmen Iohannis, va face cursuri online cu elevii de la Liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, acolo unde preda limba engleza. Carmen Iohannis nu este membru de sindicat și de aceea nu s-a alaturat grevei profesorilor. Totuși, ea le-ar fi spus colegilor ca ii susține, dar ca nu este de…

- In data de 16 mai 2023 Școala Gimnaziala „Ion Creanga” a sarbatorit, impreuna cu celelalte școli participante, ediția aniversara (10 ANI) a Concursului Interjudețean „THE BRITISH FACTOR”.

- ”Regele” audiențelor, Dan Negru, critica modul in care a ales Romania sa se prezinte la Eurovision, cu o piesa cu titlu in limba engleza.Realizatorul tv spune ca nu e deranjat de ținuta artistului Theodor Andrei, dar a dat ca exemplu Republica Moldova, care a ales o melodie in limba romana și acum e…