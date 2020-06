Stiri pe aceeasi tema

- Redeschiderea teraselor și a plajelor a coincis cu Ziua Copilului, zi libera legala pentru angajații la stat, astfel ca stațiunea Mamaia, faleza Cazinoului, Portul Tomis și centrul vechi al Constanței au fost din nou aglomerate, pentru prima data in ultimele doua luni și jumatate. In Constanța au fost…

- Datele despre locația telefoanelor mobile sugereaza ca manifestanții la protestele anti-blocare din SUA – unii dintre ei aflați in legatura cu persoane infectate cu Covid-19 – calatoresc adesea la sute de kilometri la evenimente, intorcandu-se in toate parțile statelor lor și chiar trecand in cele vecine,…

- Premierul Ludovic Orban a oferit vineri un raspuns interpretabil la intrebarea relativ simpla adresata de un reporter: „Daca vreau sa merg pe malul marii sa ma plimb, o sa fiu amendat sau nu?”. In primele 15 ore ale starii de alerta a fost facuta și prima modificare la modelul declarației pe proprie…

- Cel mai recent test pozitiv a zguduit Casa Alba, aflata deja in tensiune dupa ce valetul militar al președintelui a purtat virusul in resedința celui mai puternic om din lume, scrie New York Times. Katie Miller, secretarul de presa al vicepreședintelui și un purtator de cuvant al echipei strategice…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca dupa data de 15 mai vor fi deschise hotelurile, dar nu si restaurantele, avand in vedere ca acestea din urma prezinta un mare risc epidemiologic. Lamuririle au venit, in cadrul unei lungi conferințe de presa de la Palatul Victoria, la cateva ore dupa…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat, a vorbit, joi seara, intr-un interviu acordat exclusiv lui Mihai Gadea, la Antena 3, despre masurile ce se vor lua și viața sociala pe termen scurt și mediu, respectiv dupa 15 mai. In ciuda informațiilor aparute in mass-media…

- Oricat de rau este coronavirusul și boala COVID-19 pe care o provoaca, avertismentele cresc in ceea ce privește o amenințare mult mai mare, cu potențialul de a ucide 90% din populația Statelor Unite, potrivit unei analize www.washingtonexaminer.com/, citate de financialintelligence.ro. “Am vazut acest…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca a semnat decretul pentru prelungirea starii de urgența, in contextul COVID-19. „Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgența pe intregul teritoriu al Romaniei pentru a putea fi luate in…