Cât de des se spală lenjeria de pat. Mulți oameni fac această greșeală Cu toții ne dorim un somn odihnitor, intr-un cadru ambiental perfect. Și unde poate fi locul ideal pentru a ne simți in largul nostru decat acasa, in propriul pat. Deși tindem sa nu ținem cont de acest aspect și lenjeria are un rol important in odihna noastra. Vezi cat de des se spala lenjeria de pat. Numeroase persoane neglijeaza total acest detaliu. Cat de des se spala lenjeria de pat Daca vrei ca tu și intreaga ta familie sa aveți parte de un cadru ideal de odihna, trebuie sa acorzi o atenție deosebita acestor detalii. De cele mai multe ori, multe persoane aleg sa schimbe lenjeria de pat la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile energii scalda planeta, ne introduc in noile dimensiuni si ni se transmit informatii noi pentru a naviga in calatoria noii vieti. Iata raspunsuri de la Grace Solaris lucrator de lumina si mesager din taramurile superioare, in traducerea Mihaelei Dan . 12 noiembrie 2022 – Mesajul zilei pentru…

- Adolescentul care, in luna decembrie a anului trecut, a provocat incendiul de la un bloc din Constanta, a fost condamnat de Judecatoria Constanta la o pedeapsa de trei ani si patru luni, urmand sa fie internat intr-un centru de detentie. El a fost obligat la plata sumei de 16.000 de lei, reprezentand…

- Unde iți indrepți pașii in vacanța: spre zone de munte sau spre zone de mare? Ce iei in bagaje: șlapii și costumul de baie sau sacul de dormit și bocancii de munte? Studiile au demonstrat ca destinațiile pe care le alegi pentru concediu iți pot dezvalui trasaturi ale caracterului tau. Așadar, iți place…

- Politistii fac cercetari pentru furt dupa ce persoane necunoscute au treierat o cultura de floarea-soarelui, pe o suprafata de doua hectare, in localitatea Baneasa, judetul Giurgiu. ”Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin apel 112, de catre un barbat, reprezentant al unei societati comerciale,…

- Cel mai in varsta secretar de stat din cabinetul Ciuca, dar și cel mai longeviv s-a retras ieri din funcția pe care o ocupa de zece ani. Prin Decizia primului ministru Nicolae Ciuca nr.442 din 24 august 2022, ” domnul Victor Opaschi se elibereaza, la cerere, din funcția de secretar de stat la Secretariatul…

- Utilizatorii Facebook se plang ca fluxurile lor sunt inundate de postari de la oameni pe care nu-i cunosc pe paginile celebritaților, dupa cum relateaza dailymail.co.uk. Rețeaua de socializare are probleme de la 7:08 AM BST, potrivit site-ului Downdetector, care monitorizeaza intreruperile site-ului.…

- Stimati jurnalisti, Milioane de oameni au fugit, lasand totul in urma in cea mai mare parte, femei, copii, persoane in varsta si persoane cu dizabilitati; mii de oameni au fost ucisi si raniti. Multi se afla intr un situatia in care incercand sa isi dea seama ce urmeaza sa faca sa o ia de la capat intr…

- Doua persoane au murit si una a fost ranita, dupa ce o mina a explodat pe plaja din Odesa. Incidentul a fost confirmat de presedintele Administratiei Militare din Odesa, Serghei Bratchuk, pe Telegram, relateaza pravda.com.ua. A mine exploded on a beach in the #Odesa region, where there were vacationers.…