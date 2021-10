Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat in Marea Britanie susține ca persoanele nevaccinate se pot reinfecta cu coronavirus o data la 16 luni. Odata cu cel de-al patrulea val al pandemiei de Covid-19, tot mai multe persoane raporteaza ca s-au infectat pentru a doua sau a treia oara. Specialiștii avertizeaza ca reinfectarile…

- Un nou studiu realizat in Marea Britanie sugereaza ca persoanele nevaccinate risca sa fie reinfectate cu COVID-19, in medie, o data la 16 luni. OameniI de stiinta avertizeaza ca reinfectarile ar putea pune mai multa presiune pe sistemul de sanatate si au cerut extinderea programului de vaccinare la…

- Persoanele nevaccinate sunt de 17 ori mai predispuse sa fie spitalizate din cauza COVID-19 in comparație cu persoanele vaccinate, este concluzia unui studiu realizat de specialiștii americani. Cercetarea a fost realizata de specialiștii de la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor…

- Riscul ca persoanele vaccinate cu schema completa sa fie spitalizate dupa ce au contactat COVID-19 se reduce cu 70%, comparativ cu cele nevaccinate, informeaza businessinsider.com. Rezultatele anunțate de experți au dezvaluit totodata ca cei testați pozitiv dupa ce au fost vaccinați cu ambele doze au…

- Persoanele vaccinate complet, dar care au fost infectate cu varianta Delta a coronavirusului, au o incarcatura virala, in corp, la fel de mare ca si a unui adult nevaccinat, arata o analiza a datelor din Marea Britanie, care sustine ideea ca imunitatea de turma este putin probabila.

- Un studiu britanic, desfasurat la scara mare, arata ca simptomele raportate de persoanele vaccinate si infectate cu SARS-CoV-2 difera usor de cele ale persoanelor infectate, dar care nu au fost vaccinate. Studiul se bazeaza pe datele furnizate de o aplicatie, care a fost dezvoltata de o companie de…

- Un studiu arata ca prezența copiilor in salile de clasa nu influențeaza creșterea cazurilor de COVID-19 din cadrul comunitaților. Este vorba despre un studiu american publicat in revista Nature și citat de Edupedu . Cercetatorii au ajuns la concluzia ca rata de infectare nu este influențata in mod considerabil…

- Persoanele nevaccinate impotriva Covid-19 care vin din țarile aflate in zona roșie, cu risc epidemiologic ridicat, printre care se numara Marea Britanie, Olanda, Spania, Portugalia sau Cipru, vor intra in carantina 14 zile la sosirea in Romania, cu posibilitatea de a face un test Covid-19 in a opta…