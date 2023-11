Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce zilele devin tot mai scurte, sistemul imunitar iși pierde din rezistența, fapt care se aplica și asupra psihicului. In spatele insomniei, depresiei, lipsei de concentrare, fluctuațiilor de apetit resimțite toamna se ascunde defapt astenia.

- Vremea calda și lipsa precipitațiilor pot periclita culturile de toamna din Timiș. Zilele deosebit de calde și lipsite de precipitații, din aceasta perioada, pot pune in pericol culturile de toamna in județul Timiș. Rapița semanata este afectata, iar...

- Ploiești, 25 octombrie 2023 – Toamna aceasta, experiența fashion atinge un nou nivel! Sub umbrela conceptului New Rebel - Fashion cum vrei tu, Ploiești Shopping City le ofera șansa clienților nu doar sa se imbrace dupa propriul gust, dar și sa adauge in colecția lor sneakers personalizați de GRAURE,…

- Acum ca a venit toamna, este important sa va adaptați garderoba in fucție de temperaturile de afara. Și cum aerul este rece și frunzele incep sa-și schimbe culoarea, asta ne duce cu gandul la imbracaminte cat mai confortabila și calduroasa. Ei bine, daca va numarați printre doamnele carora le place…

- Copel Moscu este o legenda in cinematografia romaneasca și orice intalnire cu el este un eveniment. Se poate mandri oricand cu peste 50 de filme regizate, cu premii internaționale de prestigiu, este un reputat profesor și a fost sau este director a unor festivaluri importante de film. Copel Moscu este…

- In comuna Bradu sunt in derulare mai multe investiții, unele proiecte fiind demarate in aceasta toamna și care insumeaza 4.027.180 euro. De exemplu, pe strada Valea Geamana a fost realizata defrișarea in zona fostei Moare și vor fi montate tuburi pe canalul de scurgere, urmand a fi realizate punțile…

- Meteorologii anunta ca saptamana viitoare vor fi temperaturi foarte scazute, ploi, chiar și lapovita și ninsori. Schimbarea vremii ii bucura pe agricultori. Culturile au suferit din cauza secetei din ultimele luni.

- Seceta din ultimele luni are un efect negativ asupra semanatului culturilor de toamna și poate duce la o criza alimentara. Director adjunct al Institutului de ameliorare a plantelor din satul Porumbeni, Pantelimon Borozan, a declarat ca riscul pentru plante este foarte mare. Acestea ar putea sa nu mai…