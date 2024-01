Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul III al anului 2023 s-a inregistrat o creștere semnificativa a utilizatorilor de telefonie mobila și servicii de Internet fix in Republica Moldova, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei (ANRCETI). Astfel, numarul utilizatorilor…

- Pe 1 ianuarie, creștinii il serbeaza pe Sfantul Vasile cel Mare, cel cunoscut in popor drept pazitor de duhuri rele și unul dintre cei mai importanți parinți ai Bisericii Ortodoxe. Romanii respecta numeroase tradiții in prima zi a Noului An, pentru a avea parte doar de noroc in urmatoarele 12 luni.…

- Romanii continua sa cumpere locuințe, iar anul 2023 a fost unul extrem de bun din acest punct de vedere. Astfel, foarte multe persoane au achiziționat apartamente sau case, chiar daca au facut acest lucru prin intermediul unor credite

- Cat de des iși schimba romanii calculatoarele, telefoanele sau tabletele. Procentul de reciclare comparativ cu țari din Europa Doar 6,6% dintre romani si-au reciclat vechiul computer de tip desktop, comparativ cu Suedia, unde procentul este de 29%, potrivit celor mai recente date Eurostat. Unul din…

- Este sezonul lansarilor de telefoane noi in China, iar Oppo a prezentat oficial noua serie Reno11, echipata cu procesoare performante, dar nu dintre cele mai noi. Aceste modele se bazeaza insa pe faptul ca sunt echipate cu sisteme de camere performante, ecrane OLED mari și un design nou… destul de ieșit…

- • Intr-o situatie neprevazuta, o familie ar avea nevoie de 132.000 de lei Populatia Romaniei este din ce in ce mai vulnerabila in fata riscurilor de zi cu zi, care pot conduce la accidente, imbolnaviri sau chiar la decese si, intr-o astfel de situatie neprevazuta, o familie din tara noastra ar avea…

- Acești nativi se vor bucura de cea mai buna perioada din viața lor, iar pe plan profesional vor fi in centrul atenției! Vorbim despre trei zodii care vor straluci in luna noiembrie, ele sunt cele care vor pune bazele unui viitor luminos. Au noroc triplu la bani, cariera, dar și in dragoste. RacIn…

- Intr-o lume din ce in ce mai digitalizata, tehnologia a revoluționat modul in care ne bucuram de divertisment in casele noastre. Vorbim astazi despre TV Smart, adica televizorul inteligent care ofera o gama larga de beneficii și avantaje. Și vorbim despre TV smart 80 cm, care, datorita dimensiunii sale…