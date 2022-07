Cât de des este recomandat să schimbi salteaua Intampini probleme cu somnul? Atunci cand ai probleme in a adormi, cand somnul in anumite pozitii iti provoaca disconfort sau a doua zi te trezesti cu dureri de corp, probabil ca este timpul sa cumperi o noua saltea care sa te ajute. Chiar si o singura noapte lipsita de odihna, iti poate afecta intreaga zi. O saltea de calitate te va ajuta sa iti redobandesti somnul. Gaseste salteaua perfecta pentru a beneficia de 7-9 ore de somn exceptional. Afla in cele ce urmeaza, cat de des recomanda specialistii schimbarea saltelei. Salteaua isi pierde o parte din inaltime si duritate in timp … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

