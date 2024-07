Stiri pe aceeasi tema

- Peisajul sanatații și al fitnessului intampina in mod regulat noi tendințe și fenomene – dar exista o practica care a rezistat testului timpului: Pilates. Cine ar trebui sa apeleze la aceasta practica și de ce este importanta pentru o viața sanatoasa?

- Potrivit unui Ordin care, in momentul de fata se afla in dezbatere publica, cei care comercializeaza produse in piete vor trebui sa se supuna exact acelorasi reguli, care astazi sunt practicate in supermarketuri.Mai exact, in dreptul pretului, acestia vor trebui sa afiseze localitatea sau tara de provenienta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri impotriva extremei drepte germane, acuzand-o ca face "propaganda pentru Putin" si "spionaj pentru Rusia", cu o luna inainte de alegerile europene.

- Alfred Simonis se implica in alegerile din Capitala: Cred ca domnul Piedone ar trebui sa se gandeasca, poarte, la un exit din aceasta povestePresedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis (PSD), afirma, marti seara, ca Popescu Piedone ar trebui sa se gandeasca la ”un exit” din cursa…

- Fostul ministru al apararii britanic Ben Wallace a avertizat cu privire la sugestiile referitoare la inghetarea razboiului din Ucraina, intr-un interviu in care a vorbit despre perspectivele acestui conflict cu Rusia, relateaza vineri dpa, preluata de Agerpres.Ben Wallace a comentat ideea „inghetarii"…

- Presedintele Israelului, Isaac Herzog, a atentionat asupra dezvoltarii de arme nucleare de catre Iran, informeaza luni dpa, totul intr-o prima reacție dupa atacul Tel Avivului in Iran, relateaza Agerpres.

- Clujul are cel mai performant sistem de transport public din Romania, dar ar trebui mai multe benzi dedicate și unele intersecții ar trebui recalibrate și zone ar trebui deservite mai bine de autobuze.O dezbatere online a ridicat cateva teme de dezbatere foarte valide.”Nu vreau sa judec pe nimeni, și…

- Statele Unite ale Americii au avertizat marti ca vor considera China responsabila daca Rusia va ocupa alte teritorii in Ucraina, dupa ce Beijingul si-a reinnoit promisiunile de cooperare cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, informeaza miercuri AFP.