- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 8 Administratia Vladimir Putin a avertizat, duminica, statele vecine cu Ucraina,…

- ”Eu am anumite semne de intrebare pe reducerea accizei, de fiecare data cand am facut aceste chestiuni a fost o ieftinire pe o perioada foarte scurta, si dupa aceea pretul a revenit. Nu stiu daca asta e cea mai buna solutie. In continuare se analizeaza”, a spus ministrul. Despre masurile anuntate de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa ședința CSAT, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale. Klaus Iohannis a subliniat ca Romania condamna ferm agresiunea complet nejustificata, ilegala…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat joi ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei. Florin Citu a precizat ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista…

- Importurile de gaze ale Romaniei prin Ucraina se deruleaza normal si, daca vor fi intreruperi, fluxul de gaze poate fi redirectionat cu usurinta prin alte puncte de intrare in tara, a declarat, joi, Ion Sterian, directorul general al Transgaz, citat de Agerpres. „Nu sunt probleme cu importurile prin…

- ”Rusia incalca toate regulile dreptului internațional” Marcel Ciolacu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Presedintelele Camerei Deputaților, liderul PSD, Marcel Ciolacu, declara ca Rusia încalca toate regulile dreptului internațional, iar aceasta decizie va crea un front comun NATO - Uniunea…

- Bancile din Rusia au importat, in decembrie, bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, conform estimarilor Agentiei ruse de rating ACRA. Mai mult ca sigur, este vorba de o masura de precauție, in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale,…

- Parlamentul European convenit marti sa voteze de urgența un nou sprijin financiar al Uniunii Europene (UE) pentru Ucraina, in valoare totala de 1,2 miliarde de euro, pentru a ajuta aceasta tara, amenintata de un razboi cu Rusia, sa faca fata nevoilor sale financiare,