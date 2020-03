Stiri pe aceeasi tema

- CNAS a publicat pe site-ul instituției (www.cnas.ro), in transparența decizionala, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari și completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea și prorogarea unor termene, dar și reglementarea unor masuri pe perioada instituirii…

- Primaria comunei Ciugud lanseaza oficial „Aprozarul virtual”, o inițiativa menita sa sprijine producatorii locali și sa ajute consumatorii sa gaseasca on-line produse proaspete, 100% romanești. Pentru inceput, reprezentanții administrației locale au lansat o campanie pentru identificarea producatorilor…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman propune ca beneficiarii indemnizației de 75% din salariul de baza, pe perioada starii de urgența, sa piarda acest drept in situația in care incalca dispozițiile privind carantina sau starea de izolare. „Am depus un amendament in Parlamentul Romaniei, prin care propun…

- Prin Decretul nr. 195/2020 se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile, fiind stabilite masuri de prima urgenta atat cu aplicabilitate directa si imediata, cat si masuri cu aplicabilitate graduala, pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si realizarea managementului…

- Reglementari privind acordarea serviciilor medicale și tratamentelor pe perioada starii de urgența Pe perioada starii de urgența, vor fi aplicate o serie de modificari ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice, dupa cum urmeaza: a) serviciile…

- Presedintele Klaus Iohannis a decretat, luni, 16 martie, stare de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 30 de zile. In continuare, Parlamentul trebuie sa incuviinteze instituirea starii de urgenta. In Decretul prezidential prin care se instituie starea de urgenta sunt enumerate…