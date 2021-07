Cât de contagioasă este varianta Delta. Documente interne ale SUA Varianta Delta a Covid-19 este la fel de contagioasa ca varicela, are probabil efecte mai grave decat predecesorii sai și persoanele infectate par sa o transmita indiferent daca sunt sau nu vaccinate, conform documentelor oficiale ale SUA. Aceste constastari, care se bazeaza pe studii științifice, apar intr-o prezentare care circula intern in cadrul Centrelor pentru […] The post Cat de contagioasa este varianta Delta. Documente interne ale SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Varianta Delta a noului coronavirus este la fel de contagioasa ca varicela si ar putea provoca imbolnaviri grave, potrivit unui raport intern al Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite, relateaza The New York Times, citeaza Agerpres.

- Cel puțin 99% dintre americanii care au murit infectați cu coronavirus in ultimele șase luni erau nevaccinați, au anunțat specialiștii de la Centrul American pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, scrie The Guardian. Statele Unite se confrunta cu o creștere a numarului de infectari COVID, generata…

- In ultimele saptamani, Indonezia a inregistrat o explozie a numarului cazurilor noi, in mare parte in urma raspandirii variantei Delta. Pentru trei zile la rand, bilanțul infectarilor noi a fost peste cel din Brazilia sau India. Sambata, au fost confirmate 52.000 de noi infectari și peste 1.000 de decese,…

- Primul caz cu varianta Delta a fost depistat in Arges pe 24 mai, iar cel mai recent pe 10 iunie. Inca 130 de probe au fost recoltate dupa aceasta data, dar se afla in lucru.Autoritatile avertizeaza ca varianta Delta este mult mai contagioasa decat cele depistate pana acum. In acest moment, in Arges…

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 a crescut in ultima saptamana in Europa, dupa doua luni de declin, iar riscul aparitiei unui nou val este tot mai mare, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Directorul regional, Hans Kluge, a spus ca riscul este accentuat de campaniile lente de vaccinare,…

- Anterior acestui studiu, ministrul britanic al sanatații informase ca varianta indiana a COVID, numita acum Delta, are o rata de transmisibilitate c u 40% mai mare decat Alfa, detectata prima data in Marea Britanie. Un studiu publicat vineri, la trei zile dupa ce Guvernului britanic a anunțat ca va…

- Varianta indiana a devenit predominanta in Marea Britanie. Peste 90% din cazurile de coronavirus din Marea Britanie sunt varianta Delta, care a aparut pentru prima data in India, a declarat ministrul sanatații Matt Hancock, relateaza site-ului Euronews.Potrivit sursei citate, Matt Hancock a declarat…

- Varianta Delta a coronavirusului SARS CoV2, aflata la originea valului devastator de COVID-19 din India, este cea mai contagioasa tulpina detectata pana acum. Medicii banuiesc insa ca provoaca și forme mai severe ale bolii, relateaza Bloomberg.