- "La ceas de intuneric, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii trebuie sa puna la inima mesajul de Paste al ingerului ca sa nu se teama,", a spus suveranul pontif, 84 de ani, in bazilica Sfantul Petru.Un mesaj al Pastelui, a spus el, este acela ca intotdeauna este posibil sa incepi…

- Paștele catolic se celebreaza pe data de 4 aprilie, in timp ce Paștele ortodox se sarbatorește pe data de 2 mai. Pentru a fi mai aproape de cei dragi, ți-am pregatit cele mai frumoase mesaje de Paștele catolic 2021. Ce urari sa trimiți familiei și prietenilor de Paște 2021.Calcularea datei la care creștinii…

- Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 organizat la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc isi va inceta activitatea in data 1 aprilie, a anuntat conducerea unitatii sanitare, intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, centrul de vaccinare de la SJU Miercurea Ciuc si-a inceput…

- REȘIȚA – CSM Reșița va intalni duminica, 7 martie, de la ora 11:00, in deplasare, formația Viitorul Pandurii Targu Jiu, in etapa a XVIII-a a Ligii 2! Rosso-nerii vin dupa doua infrangeri consecutive, la Miercurea Ciuc cu Csikszereda (scor 0-2) și acasa cu Dunarea Calarași (0-1). Viitorul Pandurii este…

- Unde? Vlahita, Harghita: la 290 km de Bucuresti, la 215 km de Cluj, la 295 km de Iasi, la 105 km de Brasov. Daca ajungeti intre Miercurea Ciuc si Odorheiu Secuiesc, cu siguranta, vei observa complexul de casute, aflat aproape de marginea drumului, care te va lasa fara cuvinte din punct de vedere al…

- Sambata, la sediul Episcopiei Ortodoxe din Miercurea Ciuc a avut loc Adunarea Generala a Forumului Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, la care au participat conducerea FCRCHM si presedintii sau reprezentantii tuturor organizatiilor neguvernamentale componente. La lucrari a participat, ca invitat,…

- Dupa un debut modest de partida, SCM Timișoara s-a desprins in repriza a doua și a reușit o victorie clara in fața celor de la CSM VKSC Miercurea Ciuc, scor 83-55, in primul meci din grupa de la Oradea. Meciurile se desfașoara in cadrul turneului 5 al Ligii Naționale de baschet masculine, din grupa…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri a anunțat cum se circula, la aceasta ora, pe drumurile naționale din centrul țarii. CAROSABIL: umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 97 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 355 TONE SARE si 0,3 tone CaCl2 in intervalul orar 06:00 – 10:00/08.01.2021…