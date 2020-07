Cât de cinic pare Guvernul în ochii unui jurist „Rareori mi-a fost dat sa vad o criza prin care a trecut Romania mai politizata decat criza COVID”, scrie pe Facebook avocatul Adrian Neacșu, fost jduecator și membru CSM in timpul suspendarii din funcție a fostului președinte Traian Basescu. Adrian Neacșu are propria experiența despre ce inseamna politizarea justiției și a refuzat pana sambata sa-și […] The post Cat de cinic pare Guvernul in ochii unui jurist appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

