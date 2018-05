Stiri pe aceeasi tema

- Echipa “Exatlon” Romania a parasit Republica Dominicana și urmeaza sa revina in Romania. Aflați la Madrid, Vladimir Draghia, Alex Nedelcu, Ionuț Sugacevschi, Ștefan Floroaia și Roxana Moise au profitat de faptul ca mai au cateva ore bune de așteptare pana la zborul spre Romania și au mers sa se plimbe…

- Dupa cum știm, cel mai urmarit reality show cu profil sportiv din Romania s-a terminat cu victoria destul de previzibila a lui Vladimir Draghia. Ce-i drept, finala de miercuri nu s-a ridicat la inalțimea acestui concurs dinamic, fiind vorba despre o ediție de trei ore in care nu au existat probele sportive…

- CASTIGATOR EXATLON. Vladimir Draghia este ultimul Faimos care a rezistat in competitia Exatlon. Acesta a declarat ca plecarea lui Catalin Cazacu l-a emotionat foarte tare si ca le este recunoscator celor care l-au votat sa ramana. Mai sunt doar doua zile pana vom afla castigatorul celui mai…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.841 locuri de munca, in data de 11 mai 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.484, Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 32.035 locuri de munca, in data de 10 mai 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.491, Prahova…

- Giani Kirița se numara printre concurenții norocoși de la „Exatlon”, care in cadrul ediției din seara de 1 aprilie a vorbit cu un prieten drag din Romania. Fostul dinamovist a trait emoții puternice din mai multe puncte de vedere. Printre acestea se numara faptul ca nu mai ținuse un telefon mobil in…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Ziarist cu greutate in media sportiva din Romania, Bogdan Socol s-a alaturat de curand echipei http://www.pariuri1x2.ro/. Bogdan Socol s-a nascut pe 10 august 1980 la Brasov. A absolvit Scoala Superioara de Jurnalistica din Bucuresti, in 2003. Lucreaza in presa din anul 2000, cand si-a inceput cariera…