- Simona Halep, 26 de ani, a caștigat Roland Garros-ul, primul turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. Dupa aceasta victorie, Simona Halep a egalat o performanța reușita de idolul sau, Justin Henin. Jucatoarea nostra a devenit prima jucatoarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a felicitat-o imediat dupa meci pe Simona Halep pentru splendida victorie de la Roland Garros:CTP, prima reacție dupa victoria URIAȘA a Simonei Halep: 'E cea mai fericita zi din viața mea'”Felicitari, Simona Halep, pentru victoria

- Simona Halep l-a depașit pe Adrian Mutu in topul caștigurilor obținute in cariera de sportiv. Ea se apropie pe primul loc in acest clasament neoficial. Tenismena a caștigat pana acum 24,5 milioane de dolari doar din tenis. La aceasta suma se adauga 1,4 milioane de dolari pentru accederea in finala Roland…

- Simona Halep s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, performanta care o va aduce intre primele opt jucatoare din lume cu cele mai mari premii din tenis si aproape de Top 10 in clasamentul sportivelor cu cele mai multe saptamani pe locul I WTA.Halep are in…

- Am luptat pentru fiecare minge, a spus Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, dupa ce a invins o joi pe spaniola Garbine Muguruza, cu 6 1, 6 4, si s a calificat in finala la Roland Garros, scrie site ul turneului, care mentioneaza ca romanca a obtinut o victorie impresionanta, conform Agerpres.ro…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucatoarea romana, aceasta va fi a patra finala din cariera la un turneu de Grand Slam, a doua din…

- Simona Halep va juca impotriva lui Taylor Townsend, joi, 31 mai, la o ora ce urmeaza sa fie stabilita ulterior de organizatori. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, in 2017, la Cincinnati, pe hard. Atunci a fost Simona Halep - Taylor Townsend 6-4, 6-1. Simona…

- Numarul 1 mondial, Simona Halep nu este si pe prima pozitie in topul veniturilor din primele patru luni ale acestui an. Cu 2,26 de milioane de dolari, romanca este pe pozitia a doua in topul Forbes, ea fiid depasita de daneza Caroline Wozniacki care a castigat in perioada ianuarie-aprilie…