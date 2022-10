Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și-a sarbatorit azi mama. Cea care l-a adus pe lume și-a serbat azi ziua de naștere, iar partenerul Antoniei i-a transmis o urare emoționanta pe rețelele de socializare. Vezi ce i-a scris artistul mamei lui, Constantina!

- A fost o zi extrem de importanta pentru Adela Popescu, asta pentru ca astazi a implinit frumoasa varsta de 36 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, artista a pimit o surpriza de proporții din partea soțului ei, Radu Valcan, și a prietenilor ei. Iata cum și-a sarbatorit vedeta ziua de naștere!

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a declarat ca in luna octombrie intenționeaza sa organizeze o serie de evenimente de mare amploare in regiune, evenimentul central fiind aniversarea zilei de nastere a președintelui rus Vladimir Putin, pe 7 octombrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cabral Ibacka și-a sarbatorit ziua de naștere. Prezentatorul de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” a implinit 45 de ani și se declara fericit ca are alaturi o familie frumoasa și prieteni minunați. In acest an, Cabral și-a sarbatorit ziua departe de familie, pentru ca Andreea și cei doi copii au…

- Carmen de la Salciua și-a sarbatorit azi ziua de naștere și a ales s-o faca pe Muntele Athos. Artista a vrut sa se afle in pelerinaj la locul sfant din Grecia in ziua in care a implinit 34 de ani. Cu puțin timp in urma, le-a vorbit fanilor ei despre experiența pe care a avut-o.

- Primarul Emil Boc a implinit 56 de ani și a spus ca nu a facut chef.”Prin munca. Nu am sarbatorit niciodata ziua de naștere și sa o sarbatoresc acum, la un numar de ani important? Am un principiu: nu primesc cadouri, dar nici nu dau de baut. Nimic. Acesta este principiul. Nu mi-a placut stilul acela…

- Cu toții o cunosc pe Adela Popescu, insa puțini știu cum arata tatal ei. Ei bine, vedeta a postat acum o fotografie emoționanta cu parintele ei, deoarece acesta și-a sarbatorit astazi ziua de naștere. Iata ce imagine, dar și ce mesaj a postat prezentatoarea TV!

- Zi importanta astazi in viața lui Marian Dragulescu. Gimnastul se afla in vacanța alaturi de viitoarea sa soție, iar aceasta iși sarbatorește azi și ziua de naștere. Sportivul i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare.