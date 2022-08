Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune despre Florin Salam. Dupa cateva zile de spitalizare, manelistul a fost externat din spital, iar acum totul este bine. Roxana Dobre a fost contactata de catre reporterii Antena Stars, iar soția cantarețului a facut și primele declarații despre starea sa de sanatate.

- Florin Salam a facut declarații, intr-un live pe Facebook, dupa ce știrea ca a murit a fost preluata de majoritatea site-urilor din Romania. De altfel, televiziunile au redat informația data de site-ul Știrilor Pro TV. Artistul se afla internat in spital, infectat cu SARS-COV2. Florin Salam, live pe…

- Conform surselor Știrilor Pro TV, Florin Salam a decedat din cauza consumului de droguri. In urma cu doua zile, presa tabloida a anunțat ca interpretul de manele a fost internat de urgența in spital, in stare grava, din cauza Covid-19. Florin Salam a lasat in urma o soție și cinci copii. Actualizare:…

- Intr-o filmare facuta cu telefonul mobil din spitalul unde este internat, cantarețul de manele Florin Salam a transmis pe Facebook, sambata seara, 13 august, ca se simte bine dupa ce s-a infectat cu COVID și ca „intr-o zi, doua” va reveni acasa. Mesajul video a fost postat dupa ce site-ul Știrile Pro…

- Dupa ce saptamana trecuta, președintele SUA a fost confirmat pozitiv COVID-19, ier seara și astazi de dimineața, Joe Biden a fost de doua ori testat negativ la coronavirus, dupa cinci zile de izolare si tratament contra acestei boli. Kevin O'Connor, medicul sau, a vorbit despre urmarile bolii și a spus…

- Furtuna violenta de ieri seara l-a surprins chiar și pe manelistul Tzanca Uraganu. Cantarețul se afla la volanul bolidului sau de lux, moment in care s-a pornit ploaia. Iata cum s-a filmat pe strazile inundate de viitura.

- Florin Salam a sarbatorit cu fast nunta alaturi de partenera sa Roxana Dobre. Cei doi și-au unit destinele dupa mai bine de opt ani și au avut alaturi invitați de seama și oameni din muzica, printre care și Tzanca Uraganu.