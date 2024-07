Stiri pe aceeasi tema

- Nu și-a gasit jumatatea pe cand era in concurenta la Mireasa, dar cu siguranța soarele a rasarit pe strada ei, dupa ce a parasit competiția. Alexandra a participat in sezonul 5, iar de mai bine de un an formeaza un cuplu cu actualul iubit, care a cerut-o in casatorie la finalul lui 2023 la Paris. De…

- Bia și Robert de la Mireasa sezonul 8 sarbatoresc șase luni de cand au spus DA in fața ofițerului starii civile. Cei doi indragostiți au devenit soț și soție cu jumatate de an in urma și se pare ca relația dintre ei decurge foarte bine.

- Veste importanta in casa Mireasa! Vlad și Catalina vor deveni parinți! Cei doi au facut anunțul in ziua in care implinesc un an de la cererea in casatorie! Fosta concurenta din sezonul 7 este insarcinata și urmeaza sa aduca pe lume un bebeluș!

- Bogdana și Liviu de la Mireasa, sezonul 8, nu ar mai forma un cuplu. Zvonurile nu au aparut, evident, de nicaieri, asta dupa ce fanii au observat ca și-au șters pozele de cuplu, iar fosta concurenta posteaza mai mult citate prin care da de ințeles ca este singura.

- Recent, soția lui Petrica Nemes a ales sa faca o schimbare la nivelul feței. Ela, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 4, a decis sa iși puna acid hialuronic in buze. Imaginea publicata recent de tanara pe pagina personala de Instagram a strans sute de like-uri.

- Ela, soția lui Petrica Nemes, a apelat la o schimbare neașteptata. Fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 4 a decis sa iși mareasca buzele cu acid hialuronic. Imaginea postata de tanara a luat pe toata lumea prin surprindere.

- Problemele continua pentru Maria Roman, dupa ce soțul ei a fost dat disparut. Fosta concurenta de la Mireasa nu a mai spus nimic despre intreaga situație, dar a postat o melodie prin care da de ințeles ca sufera.

- Sergiu și Madi, foștii concurenți din sezonul 8 Mireasa, au aparut impreuna pe rețelele sociale dupa ce au depus actele de divorț. Mesajul transmis de aceștia da de ințeles ca relația lor a devenit mai buna dupa separare.