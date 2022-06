Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alex Velea a marturisit cum l-a ajutat Antonia sa devina bogat. Ce a dezvaluit indragitul artist, dar și de ce nu reușea sa țina de banii pe care ii avea pana sa intre intr-p relație cu vedeta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, au oferit detalii despre nunta. Iata cand va avea loc marele eveniment. Artista a marturisit cand va naște. Ce au spus cei doi despre numele copilului.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a facut dezvaluiri șocante despre lupta cu depresia. Ce a marturisit partenera de viața a lui Viorel Lis despre boala cu care tot mai multe persoane se confrunta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, avocatul Radu Marinescu a marturisit ca Alex Bodi va ajunge astazi in fața magistraților. Ce a marturisit cu privire la intalnirea periodica, chiar daca la ultima infațișare de la Tribunalul Gorj se stabilise ridicarea acestei masuri.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Wrs, reprezentantul Romaniei la Eurovision, a marturisit cat de mult a fost ajutat de Inna. Ce a marturisit cantarețul despre celebra artista, dar și ce apreciaza cel mai mult la ea. Acesta a ținut sa precizeze ca vedeta este foarte matura și depune multa munca.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul Roxanei Dobrițoiu a oferit primele declarații, dupa desparțire. Ce a marturisit toboșarul despre relația pe care a avut-o cu artista, dar și cu cine iși petrece de acum timpul, mai ales pentru ca este singur!

- Dani Mocanu a fost implicat intr-un accident rutier in Ramnicu Valcea. In timpul impactului , manelistul se afla pe turela unui vehicul militar pe care il inchiriase pentru filmarile unui videoclip. Celebrul manelist a oferit primele declarații, asta dupa ce videoclipul a devenit viral pe rețelele de…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Monica Tatoiu a vorbit despre cele mai grele momente din viața, dar și despre moarte. Ce a marturisit indragita vedeta despre trecerea in neființa și cat de „speriata” este in acest sens. Afacerita a oferit detalii și despre o experiența neplacuta dintr-o vacanța.