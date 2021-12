Cât de aproape se află Croația de aderarea la Spațiul Schengen Consiliul Uniunii Europene a concluzionat joi ca Croația a indeplinit condițiile necesare pentru aplicarea tuturor parților acquis-ului Schengen, cel mai nou stat membru al Uniunii Europene fiind cu un pas mai aproape de aderarea la spațiul de libera circulație. Potrivit unui comunicat menționat de CaleaEuropeana.ro , aceasta verificare a indeplinirii de catre Croația a condițiilor necesare pentru aplicarea tuturor parților acquis-ului Schengen este o condiție prealabila pentru ca Consiliul sa poata lua o decizie ulterioara care sa permita ridicarea controalelor la frontierele interne, arata sursa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

