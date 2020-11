Cât de aproape este finalul pandemiei? Experții fac estimări legate de purtatul măștii Apariția vaccinurilor anti-coronavirus ne face sa ne intrebam cat de departe ne aflam de finalul pandemiei de coronavirus. Specialiștii estimeaza insa ca vom mai purta masca de protecție pentru cel puțin un an de zile. Specialiștii din sanatate publica atrag atenția ca vom continua sa respectam regulile sanitare de protecție, printre care și purtatul maștii, pentru minim un an de acum inainte, conform unui articol aparut in publicația Today . „Stirile sunt incurajatoare, dar mai e cale lunga in acest proces: mai intai trebuie dovedit ca vaccinul va functiona, apoi el trebuie autorizat si apoi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia va lansa primele curse aeriene ''fara COVID'' intre Europa si SUA pentru pasagerii care la imbarcare prezinta un test negativ pentru coronavirus si mai fac unul dupa aterizare. Astfel, se elimina obligatia carantinei la sosirea in Italia, relateaza joi AFP, citata de Agerpres.Compania care gestioneaza…

- Italia va lansa primele curse aeriene ”fara COVID” intre Europa si SUA pentru pasagerii care la imbarcare prezinta un test negativ pentru coronavirus si mai fac unul dupa aterizare, eliminand astfel obligatia carantinei la sosirea in Italia, relateaza joi AFP, potrivit Agerpres. Compania care gestioneaza…

- Pandemia de coronavirus iși face resimțite efectele in toate domeniile. Se pare ca numarul cazurilor de rujeola este in creștere in aceasta perioada. Specialiștii OMS avertizeaza ca numarul cazurilor de rujeola crește din cauza restricțiilor impuse in pandemie. De asemenea, vaccinarile pentru rujeola…

- Experții din sanatate din Danemarca au descoperit tulpini de coronavirus care au suferit mutații la nurca. Din acest motiv in Danemarca vor fi eutanasiate 17 milioane de nurci din crescatorii. Conform experților din Danemarca, mutația de coronavirus s-ar fi raspandit și la oameni. Potrivit premierului…

- Comisia Europeana a propus renunțarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa, dar pana acum nu exista o decizie oficiala. Oficialitațile de la noi susțin insa acest demers pe motiv ca schimbarea orei poate avea efecte negative asupra organismului uman. Ultimele informații indica ca anul 2020 ar putea…

- Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) considera ca economia țarii nu poate susține creșterea cu 40% a pensiilor, dupa ce parlamentarii au adoptat masura majorarii pensiilor. „CDR subliniaza ca economia țarii nu poate susține creșterea cu 40% a cheltuielilor cu pensiile, in condițiile evoluției…

- Experții de la Imperial College London susțin ca la nivelul intregii planete, doar unul din zece oameni va fi protejat impotriva coronavirusului in primul an dupa dezvoltarea unui vaccin. Conform unei analize a capacitații globale de producție a unui vaccin anti-COVID arata ca mai puțin de doua miliarde…

- Oamenii care poarta masca de protecție și se infecteaza cu coronavirus pot sa sufere de o forma mai inofensiva a virusului, potrivit unui studiu publicat in New England Journal of Medicine. Specialiștii sunt de parere ca masca de protecție joaca un rol important in momentul in care persoanele care au…