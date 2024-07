Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerea președintelui american a luat o nota dramatica. La un miting al candidatului republican Donald Trump s-au auzit impușcaturi, iar Trump a fost ranit. Tragatorul a fost impușcat la randul sau. Mitingul a avut loc sambata seara, in Butler (Pennsylvania). Trump a luat…

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange pe fața, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma, conform Reuters.Donald Trump, care tocmai isi incepuse discursul, a fost imediat doborat…

- Fostul presedinte Donald Trump a fost evacuat de la un miting de campanie, cu sange pe fața, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma, transmite AFP. Biroul Federal de Investigații a identificat un barbat in varsta de 20 de ani din Pennsylvania, Thomas Matthew Crooks, drept „subiectul implicat” in…

- FBI confirma ca fostul președinte SUA, Donald Trump, actualmente candidat pentru aceeași funcție a fost ținta unui asasinat. In urma evenimentului au murit doi oameni: tragatorul și o persoana din public.

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange pe... The post Tentativa de asasinat. Donald Trump, ranit la un miting electoral. Atacatorul este un tanar de 20 de ani appeared first on Special…

- La un miting de campanie in Pennsylvania, fostul președinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma. Un glonț la nimerit pe fostul președinte American in urechea dreapta.Donald Trump, care tocmai iși incepuse…

- Fostul presedinte Donald Trump a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange la urechea dreapta, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma. Donald Trump, care tocmai isi incepuse discursul, a fost imediat inconjurat de agenții Secret Service, care l-au escortat de pe scena pana…

- Donald Trump a fost evacuat, ranit cu sange vizibil la urechea dreapta, de la un miting de campanie in statul Pennsylvania, nord-estul SUA, unde au fost auzite mai multe focuri de arma, transmit AFP si...