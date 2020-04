Cât de alarmantă este situația în România? Datele despre pandemie care nu se știu Profesorul Alexandru Rafila a declarat, miercuri, ca este greu de facut un bilanț al cazurilor de coronavirus care au lovit Romania. La o estimare, medicul a vorbit despre un factor de multiplicare cu 10 al cazurilor depistate și a luat ca reper Franța. „Nu știm cifra reala a numarului de cazuri pentru ca sunt persoane care au trecut prin boala fara sa aiba simptome specifice care i-a facut sa nu se prezinte la medic. In Franța sunt 200.000 de cazuri, iar studiile arata ca sunt circa 6% din francezi, adica 3,5 milioane. Și la gripa se intampla așa. Numarul real al celor cu gripa este mai mare… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

