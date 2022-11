Laurențiu Reghecampf (47 de ani) o duce bine pe plan personal. Antrenorul a facut publica o fotografie cu Liam, baiatul sau de șase luni, pe care il are din relația cu iubita Corina Caciuc. Reghecampf mai are doi baieți, din casatoriile anterioare. In schimb, in plan sportiv nu o duce prea bine. Echipa antrenata de roman, Neftci Baku, ocupa locul trei in campionatul din Azerbaijan. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Reghecampf Laurentiu (@r.laurentiu) The post Cat de adorabil e Liam, baiatul de șase luni al lui Laurențiu Reghecampf (Foto) appeared first on Puterea.ro…