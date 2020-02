Strategia anti-anticipate / ANALIZĂ

În mod normal, dacă nu există un pact secret între așa-zișii socialiști și așa-zișii liberali, PSD are posibilitatea de a evita suprapunerea alegerilor parlamentare înainte de termen cu alegerile locale. Dar are interesul? Dacă facem abstracție de scenariul vehiculat al unui meci jucat pe sub masă, răspunsul corect este că ideal… [citeste mai departe]