Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește semnificativ incepand de maine in toata țara, Romania aflandu-se sub influența unei mase de aer polar. Sunt insa și vești bune: racirea va fi de scurta durata, iar de la mijlocul saptamanii vremea se va incalzi.

- In serialul „Harry și Meghan”, cei doi au dezvaluit numeroase lucruri din intimitatea lor, pe care nimeni nu le-a știut pana acum. Dupa ce au vorbit despre momentul in care s-au cunoscut și au decis sa formeze un cuplu, Harry și Meghan au vorbit și despre ziua in care actrița americana a cunoscut-o…

- Val de aer rece peste Romania: Temperaturile vor scadea semnificativ in urmatoarele zile Val de aer rece peste Romania: Temperaturile vor scadea semnificativ in urmatoarele zile Vremea se va raci accentuat in urmatoarele zile, iar de la temperaturi de primavara vom ajunge la temperaturi de iarna, maximele…

- O parte de țara se bucura in aceste zile de iarna autentica. Bucuria celor care iubesc zapada va fi insa de scurta durata pentru ca temperaturile anormal de mari pentru aceasta perioada vor pune iarna pe fuga. In plus, meteorologii ANM anunța o iarna blanda, cu ploi in decembrie, in loc de ninsori.…

- Acumulam mai multe datorii in 2022, deși economisim la fel ca anul trecut, arata rezultatele celui mai recent studiu național care reflecta atitudinile și obiceiurile romanilor in domeniul financiar, realizat de KRUK Romania impreuna cu IRES in luna noiembrie a acestui an. Am demarat aceasta cercetare…

- Vremea se schimba radical, iar in weekend sunt așteptate ploi slabe sau burnița in majoritatea regiunilor. La munte se anunța lapovița și ninsori. In urmatoarele zile, frigul pune stapanire pe Romania.

- Moderator „Romania la apel”: Cat ați avut maximul de avere? Cea mai mare suma pe care o valora imperiul pe care il creaseți.Irinel Columbeanu: Era de ordinul multor milioane de dolari.Moderator „Romania la apel”: Aproximativ ca aveați cifre de afaceri.Irinel Columbeanu: Nu pot sa va spun cu exactitate,…

- Poliția de Frontiera a transmis ca in cursul zilei de vineri s-a inregistrat o scadere a numarului de refugiați ucraineni care au intrat in Romania prin vama Siret. Astfel, in data de 7.10.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori…