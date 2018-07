Stiri pe aceeasi tema

- Parcarea in zona 0 din Bucuresti este mai scumpa decat in multe capitale europene, insa, spre deosebire de alte metropole, poti parca pe toate bulevardele din centrul orasului si nici nu iti iei amenda ca ai gasit un loc pe un trotuar. In Roma, spre...

- "Ungaria a depasit demult linia rosie a diplomatiei europene. Atitudinea Budapestei in relatie cu Romania este departe de a putea fi considerata amicala. Numeroasele provocari, actiuni si declaratii ofensatoare la adresa tarii noastre ne plaseaza, mai degraba, in pragul unui conflict tacit (...)…

- Prima regula in domeniul pricingului este sa urmaresti profitul, si nu volumul de vanzari, veniturile sau cota de piata. De aceea, este mai bine sa majorezi preturile in loc sa cresti volumul de vanzari, pentru ca profitabilitatea va fi mai mare, a spus profesorul Hermann Simon, expert in pricing, strategie…

- Budapesta si Bucurestiul sunt orasele cu cea mai ieftina bere din Europa. Clasamentul întocmit de o revista britanica pune pe ultimele locuri capitalele Islandei si Norvegiei, potrivit Digi24.ro. Bucurestiul atrage ca un magnet turistii nu doar pentru preturile mici la cazare si servicii,…

- Pentru apropiatul sezon estival, Bulgaria, Grecia si Turcia ramân a fi destinatiile cele mai solicitate printre turistii din Republica Moldova. Totodata, este în crestere numarul celor care prefera odihna activa, inclusiv în cadrul unor tururi prin cele mai frumoase orase europene.…

- CSM București a obținut locul 3 in Final Four-ul de la Budapesta. "Tigroaicele" au invins-o la limita pe Rostov Don, 31-30, in finala mica disputata azi. La finalul meciului antrenorul Per Johansson s-a dus catre suporterii veniți din Romania sa o susțina pe CSM București pentru a le transmite un scurt…

- Prețurile din Mamaia au inceput sa depașeasca logica economiei de piața și sa intre in „logica” fițelor. Numai așa se poate explica de ce o șampanie costa 100.000 de euro, aproape dublu fața de prețul din magazin, sau un ou Kinder este de trei ori mai scump intr-o alimentara din Mamaia decat intr-un…

- Cați romani vor fi la meciul Gyor – CSM București. Nicolae Luca, team manager al echipei feminine de handbal CSM Bucuresti, a apreciat ca la turneul Final Four al Ligii Campionilor de la Budapesta, campioana Romaniei va fi incurajata de circa 1.500 de suporteri romani, la fel ca anul trecut. Nicolae…