Cât costă vinieta în Bulgaria. Este obligatorie Bulgaria a trecut la vinieta electornica la fel ca și Romania, drept urmare șoferii nu mai trebuie sa iși lipseasca abțipildul pe parbriz așa cum o faceau pana acum. Totodata, a fost implementat și un sistem online de plata pentru vinieta din Bulgaria ca pote fi accesat de oricine. Noua vinieta electronica este asociata numarului de inmatriculare al mașinii, motiv pentru care nu mai trebuie afișata nicio dovada a plații. Poate fi achiziționata oricand, de oriunde, fara a mai pierde timp in plus la vama sau imediat dupa trecerea acesteia. Vinieta electronica se obține de pe site-ul Agentiei pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

