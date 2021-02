Cat costa un zbor deasupra Cernobilului, ultimul moft turistic in pandemie Ukraine International Airlines a lansat ceea ce numeste un proiect unic ucrainean. Este vorba despre un "zbor pitoresc", pe ruta Kiev - Cernobil si retur, fara aterizare. Oferta a fost anuntata pe 12 februarie, iar biletele pentru zborul din 7 martie s-au epuizat imediat, determinand compania aeriana sa organizeze un al doilea zbor pentru 13 martie.



Conform airlinestravel.ro, zborul va fi efectuat cu o aeronava Embraer E195, care va survola zona la o altitudine mica, de 900 de metri, de-a lungul raului Dnipro, in locul uneia dintre cele mai grave catastrofe din istorie.



Dezastrul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

