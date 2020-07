Stiri pe aceeasi tema

- De la miezul nopții, autoritațile de la Atena au impus pentru toți romanii care vin din țara și care trec pe la punctul de frontiera Kulata-Promachonas, sa aiba testul COVID-19 facut pe langa formularul impus in urma cu cateva zile. Cațiva compatrioți de-ai noștri au povestit experiența lor in vama…

- Ministerul Sanatatii dorește astfel sa vina in sprijinul cetatenilor care doresc sa calatoreasca in Grecia si care, incepand cu 15 iulie, trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19 efectuat cu maximum 72 de ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Republicii Elene.…

- In Romania au fost realizate pana in acest moment 824.343 de teste, din momentul infectarii primului pacient cu COVID-19, pe 26 februarie. In total, au fost confirmate 31.381 de persoane infectate cu coronavirus. Conform informațiilor obținute de G4Media , in Romania exista 116 centre de testare, dintre…

- Autoritațile din Grecia au anunțat noi restricții la granița, dupa ce cazurile de coronavirus, in special cele importate, au inceput sa creasca in ultimele zile. Astfel, toți cetațenii straini care intra in Grecia la vama Kulata-Promachonas sunt obligați sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ…

- Un barbat a fost retinut in urma a 13 perchezitii facute de politistii din Ilfov la mai multe persoane fizice si juridice, intr-un dosar penal deschis dupa ce pe un camp din Dobroiesti au fost gasite cantitati importante de deseuri medicale periculoase, colectate de la mai multe spitale din Bucuresti,…

- La Spitalul Clinic de Urgența Bagdasar-Arseni din din București a fost demarata o ancheta epidemiologica dupa ce 16 cadre medicale au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 . S-au facut multe alte teste și se așteapta rezultatele. Pana acum, rezultatele testelor de COVID-19 au confirmat ca 16 dintre cadrele…

- 141 de cazuri noi de ieri pana azi. Intre timp, a aparut insa un focar de coronavirus intr-unul dintre cele mai mari spitale din Romania. 16 cadre medicale de la Bagdasar-Arseni au fost depistate pozitiv. Alte zeci de teste sunt in lucru.

- Numarul lucratorilor medicali din capitala infectați cu Covid-19 a crescut considerabil, pe parcursul saptamanii trecute. Astfel, potrivit ultimelor informații, 73 de angajați ai instituțiilor medicale municipale și private din Chișinau au fost testați pozitiv la noul tip de coronavirus. Datele au fost…