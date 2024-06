Stiri pe aceeasi tema

- Va informam ca in data de 27.06.2024, incepand cu ora 09:30 pana in jurul orelor 15.00, se furnizeaza apa potabila cu presiune redusa in Zona de Nord a Municipiului Targoviște și comunele alimentate din Sistem: Aninoasa, Șotanga, Doicești, Razvad și Gura Ocniței, din cauza unei avarii majore la conducta…

- De la 1 iulie, facturile la energie electrica ale romanilor vor crește din nou. Scumpirea vine in urma creșterii cu 40% a tarifului pentru serviciile de sistem. Potrivit estimarilor specialiștilor in energie, de luna viitoare, tariful pentru serviciile de sistem se vor scumpi cu aproximativ 40%, adica…

- Primaria Blaj cumpara patru mașini electrice. Cat vor costa și ce specificații vor avea Primaria Blaj cumpara patru mașini electrice, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi. Valoarea investiției este de peste 440.000 de lei. Primaria Blaj a lansat luni, 20…

- Cotația “futures” a cuprului a crescut cu aproape 23% de la inceputul anului, semnaland o creștere a consumului in perioada urmatoare generata de sectoare precum cel energetic, cel al vehiculelor electrice, dar și cel al apararii. Acest lucru compenseaza proiecția unei activitați mai scazute și prin…

- Bilanțul celui mai recent proiect de conștientizare și informare al ACUE, publicat joi, arata un real interes atat din partea populației cat și a autoritaților pentru traziția la energie verde.

- RESITA – Cu o producție de 10.800 MWh/an, acesta ar urma sa asigure consumul de energie electrica al municipalitații reșițene! Primaria Municipiului a lansat, pe SEAP, achiziția serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice etapa PAC, PTE și detalii de execuție, inclusiv asistența tehnica…

- Confort Urban SRL a achizitionat prin cumparare directa serviciul de mentenanta sistem de taxare pentru parcarea supraetajata din zona Spitalului Clinic Judetean din municipiu.Pentru acest contract Tritech Group SRL va incasa 33.600 lei, respectiv 6.763,15 euro, potrivit portalului achizitiilor publice.Tritech…