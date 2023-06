Cât costă un șezlong și o bere pe plajă în cele mai populare stațiuni de pe litoral Sunt ultimele zile cu prețuri mici pe litoralul romanesc. Din 18 iunie, tarifele de cazare se majoreaza cu cel puțin 30%. Cei care vin in aceasta perioada au parte de prețuri mici, dar și de vreme frumoasa. Sunt ultimele zile ale programului Litoralul pentru toți, pentru ca, de la data de 18 iunie a.c. , […] The post Cat costa un șezlong și o bere pe plaja in cele mai populare stațiuni de pe litoral first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

