- Programul social „Litoralul pentru toți” incepe duminica, 22 mai. Federația Patronatelor din Turismul Romanesc anunța ca prețurile sunt cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon. Turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte…

- In doar noua luni, indicele prețurilor producției industriale (IPPI), așa-numita ”inflație industriala”, a crescut de 3 ori mai mult la intern decat la extern, relateaza Cursdeguvernare.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Turismului face o declarație șocanta: recunoaște ca in anumite locatii prețurile pe litoralul romanesc sunt uriașe. Daniel Cadariu spune ca nu iși explica cum de oamenii merg in astfel de locuri. „Inseamna ca iși permit”, spune ministrul Turismului. "Cateodata ma intreb și eu in condițiile…

- Stațiunea Mamaia se afla la ani lumina fața de Maldive, Seichelles sau Bali si totusi cazarea de 1 Mai pe litoralul romanesc este mai scumpa ca un sejur exotic la all inclusive in destinatii care isi merita banii.

- Motorina s-a scumpit din nou și ajunge sa coste cu aproape 90 de bani pe litru mai mult decat benzina. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților a crescut din nou prețul motorinei, dar prețul benzinei a ramas neschimbat. Diferența de preț dintre benzina și motorina se adancește. In ultima…

- Stațiunea Sovata este o oaza de relaxare și frumusețe, fiind pusa la punct prin renivari. Prețurile sunt accesibile, un sejur de 3 zile, pentru 3 persoane costa circa 2100 - 2200 de lei, la care se adauga transportul.Tariful de cazare la hotel este de 1500 de lei, doua nopți, pentru trei persoane, cu…

- Minivacanta de Paste (22-25 aprilie) este momentul cand multi hotelieri de pe litoralul romanesc si din Delta Dunarii isi deschid unitatile de cazare pentru a primi turisti. Este o avanpremiera pentru ce va urma dupa numai o saptamana (1 Mai), momentul deschiderii sezonului turistic la malul marii.

- Ieftinirile au inceput sa apara dupa o scumpire accentuata care a avut loc cu o saptamana in urma, cand prețurile au crescut brusc, de la o zi la alta. Dupa ce benzina și motorina au ajuns sa fie in jur de 8 lei/litru, carburanții incep ușor, ușor sa se ieftineasca dupa aproape o saptamana de la scumpiri.…