Cat costa un sejur de 8 zile pe litoralul romanesc in 2024. Mulți romani s-au reorientat și au ales sa mearga in strainatate vara. Alții in schimb prefera in continuare litoralul romanesc. Cat costa un sejur pe litoralul romanesc in 2024? Un turist a facut un calcul, iar suma obținuta la final nu e chiar una atat de mica. Barbatul a adunat cam toate sumele cheltuite. Iar la final și-a dat seama ca putea merge cu aceeași bani și intr-un sejur de lux. Mancarea ajunge sa fie aproape 300 de euro, in timp ce drumul a ajuns sa fie 200 de euro. Suma crește odata cu sporturile acvatice, cazarea, dar și…